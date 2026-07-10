Subastarán la pelota con la que Maradona hizo sus históricos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986

Subastarán la pelota con la que Diego Armando Maradona le hizo sus históricos goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. El remate tendrá un precio base de 2,5 millones de dólares y los organizadores estiman que podría alcanzar un valor récord entre los objetos históricos del deporte.

El remate de la pelota de "La mano de Dios" y el "Gol del siglo" fue anunciado por la casa Heritage Auctions, que espera una fuerte participación de coleccionistas de distintas partes del mundo. Respecto a su valor deportivo y simbólico en la memoria colectiva, la firma organizadora la promociona como "uno de los objetos más importantes de la historia del fútbol".

Una pieza de la historia

La Adidas Azteca materializó la victoria deportiva de Argentina sobre Inglaterra luego de la Guerra de Malvinas y, al mismo tiempo, es la pieza clave del partido que marcó la leyenda de Maradona: con ella hizo el histórico gol con la mano y, pocos minutos después, dejó atrás a varios defensores para convertir lo que la Fifa distinguió en 2002 como el "Gol del Siglo".

Especialistas en memorabilia deportiva sostienen que el balón posee un "valor histórico excepcional". Además, el crecimiento del mercado de coleccionismo, especialmente en Estados Unidos, incrementó el interés por este tipo de piezas vinculadas a momentos emblemáticos del deporte.

La expectativa también se apoya en un antecedente reciente. En 2022, la camiseta que Maradona utilizó en ese mismo partido fue subastada por 9,2 millones de dólares, una cifra que alimenta las proyecciones sobre el monto que podría alcanzar ahora la histórica pelota.

Con información de Infobae.