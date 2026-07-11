Argentina enfrenta a Suiza en su camino para defender la Copa

La selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Suiza, en busca de un lugar en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.

Argentina llega a esta instancia luego del durísimo triunfo por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final, en un encuentro donde se recuperó luego de estar con una desventaja de dos goles cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final.

Este encuentro dejó algunas dudas respecto de la solidez defensiva del equipo y por lo tanto se especularon con variantes en la formación titular por parte del DT Lionel Scaloni.

Previamente, en los 16avos de final los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron mucho y necesitaron ir al tiempo extra ante Cabo Verde para imponerse también por 3-2, mientras que en la fase de grupos no habían tenido problemas para vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

Suiza, por su parte, fue de menor a mayor en este Mundial. Luego de un flojísimo empate 1-1 contra Qatar en su estreno, los dirigidos por Murat Yakin superaron 4-1 a Bosnia y Herzegovina y 2-1 a Canadá para finalizar como líderes del Grupo D.

Ya en los 16avos de final, no tuvieron problemas para derrotar a Argelia, mientras que en octavos de final le ganaron por penales a Colombia tras igualar sin goles en los 120 minutos.

Este será el tercer enfrentamiento en Mundiales entre Argentina y Suiza, ambos con triunfos para la "Albiceleste". El primer cruce se dio en Inglaterra 1966 y terminó 2-0, mientras que el siguiente fue en Brasil 2014, donde los entonces dirigidos por Alejandro Sabella inclinaron la balanza a su favor recién a los 118 minutos gracias al gol de Ángel di María.

El ganador del duelo entre Argentina y Suiza enfrentará en la semifinal del miércoles 15 al vencedor del encuentro que más temprano sostendrán Inglaterra y Noruega.