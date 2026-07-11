Boca e Independiente Rivadavia llegaron a un acuerdo por Sebastián Villa

Boca alcanzó un acuerdo con Independiente Rivadavia para adquirir la totalidad del pase de Sebastián Villa. La operación se concretará por 6,5 millones de dólares y marcará el regreso del delantero colombiano luego de tres años de su salida del club xeneize.

En estas horas, las instituciones avanzan con el intercambio de la documentación para oficializar la transferencia. Una vez completado ese trámite, el futbolista se realizará la revisión médica y posteriormente firmará un vínculo por las próximas cuatro temporadas.

La negociación tomó fuerza cuando Villa quedó fuera de la delegación de Independiente Rivadavia que debía viajar a Córdoba para enfrentar a Tigre por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Su incorporación al plantel

Después de la firma del contrato, el atacante se sumará al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que transita la etapa final de la pretemporada. El cuerpo técnico evaluará su estado físico antes de definir si integra la convocatoria para el duelo ante Sarmiento de Junín, previsto para el 16 de julio por la Copa Argentina.

En caso de no estar disponible para ese compromiso, Villa podría reaparecer en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, programada para el 23 de julio.

El regreso

Durante su primer paso por Boca, entre 2018 y 2023, el colombiano disputó 172 partidos, convirtió 29 goles y entregó 32 asistencias. Además, conquistó siete títulos.

Su salida del club estuvo marcada por un conflicto con el Consejo de Fútbol y por denuncias judiciales que derivaron en una condena por violencia de género. Esos antecedentes, junto con versiones y declaraciones posteriores que lo vincularon con River, generaron opiniones divididas entre los hinchas sobre su regreso.

Con información de TyCSports.