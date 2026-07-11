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BÁSQUETBOL CAPITALINO

Hércules se quedó con la Copa Fabián Sosa

La tercera final no tuvo equivalencia y el triunfo del club ubicado en el barrio Libertad sobre El Tala fue por 29 puntos.

Por El Litoral

Sabado, 11 de julio de 2026 a las 16:50
Gentileza Club Hércules

Un contundente triunfo alcanzó Hércules sobre El Tala para quedarse con la Copa Fabián Sosa 2026 en el básquetbol de primera división de la ciudad de Corrientes.

El tercer y decisivo cotejo, disputado en la entidad ubicada sobre la calle Brasil, terminó a favor del local 68 a 39 para dejar la serie final 2 a 1 y quedarse con el título.

Ignacio Marcó con 21 puntos y Tobías Zambón con 17 fuer los principales goleadores en el flamante campeón, mientras que en EL Tala, se destacaron en le ataque José Coutada y Leonardo Rodríguez con 11 unidades cada uno.

La serie final había comenzado con victoria de Hércules 62 a 58 en el juego 1, mientras que El Tala se tomó revancha 65 a 52 en el juego 2.

En las semifinales, a dos encuentros, Hércules dio cuenta de Alvear y El Tala eliminó a Pingüinos. 

Este cuadrangular lo disputaron los equipos que finalizaron ubicados del 5º al 9º lugar en el Torneo de Pretemporada.

 

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