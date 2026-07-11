Regatas Corrientes alcanzó el tricampeonato en la Copa Palacio

El tricampeonato en la Copa Palacio para Regatas Corrientes llegó en una apasionante final donde mostró poder de reacción para vencer a Córdoba 67 a 63 en cancha de Alvear.

El tercer punto de la serie final mostró a Córdoba dominando el marcador gran parte del juego, pero Regatas remontó 10 puntos en el tercer cuarto y en el último tramo logró dar vuelta el marcador.

El conjunto Rojo se impuso en los tres cuartos iniciales: 20 a 16, 32 a 28 y 52 a 51. Regatas llegó a estar 10 puntos abajo en el tercer capítulo (48 a 38) y cuando restaban un poco más de 4 minutos para concluir el juego se adelantó 59 a 58.

En la recta final, los dirigidos por Diego Checenelli se mostraron con mayor efectividad para mantenerse al frente en el marcador y lograr el título.

Alan Ledesma con 16 puntos y Santiago Fiorio con 12 fueron los principales goleadores en Regatas que no pudo contar con su pivote Maximiliano Monzón, mientras que Juan Cruz Rinaldi y Jerónimo Ramírez Acevedo con 18 puntos cada uno, fueron los referentes en el ataque de Córdoba.

La definición de la Copa Palacio había comenzado con triunfo como visitante de Córdoba 76 a 60. Regatas se tomó revancha en el segundo punto y también en cancha rival se impuso 75 a 69.

En la semifinal, Regatas dejó en el camino a Colón y Córdoba hizo lo propio con San Martín.

La Copa Palacio 2026 fue protagonizada por los cuatro primeros equipos del Torneo de Pretemporada que organizó la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes.

Los campeones



El plantel de Regatas Corrientes que logró la Copa Palacio 2026 estuvo integrado por Juan Cruz Ferreyra Mancioni, Maximiliano Monzón, Benjamín Marcó, Matías Sanz Perlorenzi, Santiago Fiorio, Ian Torres, Maximiliano Velázquez, Alan Ledesma, Joaquín Amozni Franco, Mathías Kisur, Ignacio Ojeda Sandrigo y Lautaro Morales Gómez.



