Contundente triunfo de Los Pumas frente a Gales

Con una sólida actuación en el Estadio San Juan del Bicentenario, Los Pumas derrotaron este sábado a Gales por 35 a 21 en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Nations Championship. El seleccionado argentino consiguió así su primera victoria en el certamen, dejó atrás la derrota sufrida en el debut frente a Escocia y, además, se quedó con el punto bonus ofensivo gracias a los cinco tries convertidos.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró una versión más contundente que la exhibida una semana atrás en Córdoba, donde había caído 47 a 38 frente a Escocia. Esta vez, ante un rival de jerarquía como el seleccionado galés, logró imponer condiciones durante buena parte del partido y terminó celebrando frente al público sanjuanino.

El encuentro comenzó con un golpe para el conjunto argentino. Apenas a los tres minutos, Gales abrió el marcador luego de un line que terminó con el try de Dewi Lake, convertido por Sam Costelow para establecer el 7-0.

Sin embargo, la respuesta de Los Pumas fue inmediata. Dos minutos después, una buena secuencia ofensiva entre Mateo Carreras, Santiago Carreras y Bautista Delguy permitió que Joaquín Oviedo apoyara el primer try argentino. Tomás "Cepillo" Albornoz acertó la conversión e igualó el partido.

Argentina mantuvo la intensidad y a los 15 minutos pasó al frente con una gran acción colectiva que terminó con Justo Piccardo apoyando sobre la punta derecha. Nuevamente, Albornoz sumó los dos puntos de la conversión para ampliar la diferencia.

El desarrollo siguió siendo dinámico. A los 24 minutos, el árbitro Paul Williams recurrió al TMO para revisar una acción favorable a Gales. Tras la deliberación, el conjunto visitante aprovechó un penal y Rhys Carre apoyó un nuevo try, que Costelow transformó para volver a empatar el marcador.

Los Pumas reaccionaron rápidamente y comenzaron a instalarse en campo rival. Aunque Joaquín Oviedo estuvo muy cerca de anotar nuevamente, la defensa galesa evitó el try en una jugada muy ajustada.

La insistencia argentina finalmente dio resultado a los 35 minutos. Tras un line y un potente maul, Marcos Kremer apoyó el tercer try del seleccionado y Albornoz volvió a mostrarse infalible con la patada.

Un minuto después llegó una preocupación para el cuerpo técnico. El capitán Julián Montoya, que había sufrido un corte en los primeros minutos del encuentro, debió abandonar la cancha para ser atendido y fue reemplazado por Ignacio "Coco" Ruiz.

Antes del descanso, Los Pumas volvieron a golpear. Gonzalo García inició una rápida salida que terminó con Santiago Carreras apoyando el cuarto try argentino. La nueva conversión de Albornoz permitió que el conjunto nacional se fuera al entretiempo con una ventaja importante.

En el complemento, Argentina mantuvo el dominio del partido. A los ocho minutos llegó el quinto try tras una buena combinación entre Albornoz y Piccardo, quien resistió la marca de dos defensores antes de asistir nuevamente a Joaquín Oviedo para que apoyara su segundo try personal. La conversión de Albornoz elevó aún más la diferencia y aseguró el punto bonus ofensivo.

El conjunto argentino incluso estuvo cerca de ampliar el marcador cuando Matías Moroni llegó al ingoal a los 15 minutos, pero la conquista fue anulada tras la revisión del TMO por una posición adelantada en el inicio de la jugada.

Cuando parecía que el resultado estaba completamente controlado, Gales encontró un descuento a los 27 minutos. Luego de un penal que derivó en un line, Ben Warren apoyó el tercer try visitante y Costelow completó la conversión para establecer el definitivo 35 a 21.

Con este triunfo, Los Pumas consiguieron recuperarse tras la derrota sufrida el pasado 4 de julio frente a Escocia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y sumaron su primera victoria en el Nations Championship, torneo que reúne a las principales potencias del rugby de los hemisferios Norte y Sur.

Gentileza Tiempo de San Juan



