Zárate se consagró en dobles y va por el título individual en Jujuy

El correntino Carlos María Zárate se coronó campeón de dobles en el M15 de San Salvador de Jujuy y este domingo buscará el título en el cuadro de individuales.

La jornada sabatina dejó un saldo positivo para el jugador de 21 años en las canchas de polvo de ladrillo del Club Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima de San Salvador.

Zárate, junto al brasileño Enzo Kohlmann de Freitas, lograron el título en el cuadro de dobles del future. En la final, vencieron a los uruguayos Federico y Joaquín Cardozo por 6-3 y 6-2 lo que significó para Zárate su primer título de dobles en el circuito profesional.

El camino de Zárate y Kohlmann de Freitas hacia el título fue con victorias sobre Aditya Balsekar (India) - Darrshan Suresh (Malasia) por 7-6 (7-5) y 6-2 en la primera ronda; Valentino Grippo (Argentina) - Enzo Lima (Brasil) por 4-6, 6-4 y 10-6 en cuartos de final y Thiago Cigarran (Argentina) - Mateo Del Pino (Argentina) por 3-6, 6-4 y 10-8 en semifinales.

A la final de individuales



Zárate, 21 años y 412º en el ránking de la ATP, superó este sábado a Thiago Cigarran (717º) por 7-6 (7-5) y 6-1 para clasificar a la final del M15 jujeño. El partido semifinal se extendió durante 2 horas y 10 minutos y le permitió a Zárate alcanzar su tercera final de la temporada.

En la definición en Jujuy, este domingo desde las 11, Zárate se medirá frente a Juan Estévez (341º) que eliminó en semifinales al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo por 7-6 (7-4) y 6-4.

Será el tercer duelo entre los argetinos en el circuito. Estévez, máximo favorito para quedarse con el certamen jujeño, se impuso en las dos ocasiones previas, durante el 2025 en el M15 de Villa María y en el 2026 en la clasificación del Challenter de Rosario.



