San Martín suma a un base que llega desde la NCAA de los Estados Unidos

San Martín de Corrientes decidió incorporar a su plantel para la Liga Nacional 2026/27 a un base que llega desde el básquetbol universitario de los Estados Unidos. El santafesino Juan Sebastián “Juanse” Gorosito se sumará a la plantilla que tiene como entrenador a Gabriel Revidatti.

Para el base de 23 años y 1,83 metros de altura será su debut en la Liga Nacional dado que desde Central Olímpico Argentino de Ceres, Santa Fe, pasó directamente a la National Collegiate Athletic Association (NCAA) donde jugó para dos temporadas en Portland Pilots, una en Ball State Cardinals y recientemente en Toreros de San Diego. Además, el santafesino cuenta con pasos por los seleccionados argentinos menores (U15 u U16).

En el último certamen universitario estadounidense, Gorosito disputó un 32 partidos donde promedió 10.5 puntos en 24.3 minutos en cancha.

Con la incorporación de Juanse, San Martín teine prácticamente cerrado su plantel para la próxima temporada. Le queda vacante una ficha mayor y además deberá resolver la situación de Franco Méndez que tiene una propuesta de Quimsa de Santiago del Estero.

Desde la entidad del barrio La Cruz confirmaron la llegada de Gorotiso y además afirmaron que con Méndez no hay variantes. “Está el interés de Quimsa pero esperamos una oferta para que podamos sentarnos a dialogar”, señalaron.

De la pasada temporada, en el Rojinegro siguen Gastón García, Méndez, Salvador Giletto, Lautaro Berra y el brasileño Daniel Moreira. A ellos se suman Mateo Rearte y Gerónimo Ramallo. Además incorporó al exregatas, Sebastián Lugo.