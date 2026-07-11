Taraguy aguantó la reacción de San Patricio y mantuvo su invicto

Taraguy dio una muestra de carácter, venció a San Patricio 34 a 30, mantuvo su invicto y se mantiene como único puntero del Torneo Regional NEA de rugby.

La jornada sabatina también dejó como saldo las victorias de Aranduroga, Curne y San José de Asunción. Este domingo se medirán Curda y Sixty.

Por la sexta fecha del certamen, en la capital correntina, Taraguy logró una gran victoria frente a San Patricio. El elenco Cuervo se quedó con un jugador menos cerca del cierre de la primera etapa por expulsión de Renzo Grillo.

Pese a estar en inferioridad numérica, pudo dar vuelta el marcador sobre el final del período (lo ganó 20 a 13) y en el complemento mostro su contundencia para estirar la ventaja.

Recién en el final del cotejo, San Patricio encontró, con ataques rápidos y continuos, la posibilidad de descontar en el marcador, sin embargo, se mostró desordenado para defender y el rival aprovechó esa situación para asegurar el triunfo.

Taraguy mantuvo su invicto y es el único puntero del certamen. En la próxima fecha visitará a Sixty en Villa Fabiana, Resistencia. Mientras que San Patricio será local de Curda.

Ganó Aranduroga



Aranduroga tuvo un rendimiento de mayor a menor y terminó sufriendo para vencer como local a Regatas Resistencia 31 a 27. El elenco Cebra no pudo sumar el punto bonus ofensivo pero de todas formas sigue como único escolta.

El equipo correntino tuvo un gran primer tiempo donde se impuso 24 a 5. Dominó las acciones a partir del control que mostró en el line, el propio y el ajena, y la continuidad que le dio a sus ataques.

En el complemento, después de adelantarse 31 a 12, bajó su rendimiento, tuvo algunas fallas defensivas y permitió la reacción del visitante que estuvo cerca de dar vuelta el marcador.

Los puntos del elenco Cebra fueron gracia a los tries de Meliton Giego, Facundo Morel, Federico Espíndola y Luciano Páparo (2). Además, Enzo González aportó tres conversiones.

En la próxima fecha, Aranduroga se trasladará hasta Formosa para enfrentar a Aguará.

Otros resultados



Curne se reencontró con el triunfo y como local superó a Aguará de Formosa 48 a 7, mientras que en Asunción, San José aplastó a Capri de Posadas 70 a 17. La sexta fecha concluirá este domingo con el encuentro que disputarán Curda y Sixty, desde las 15 en Asunción.

Así se ubican



Cumplida parcialmente la sexta fecha del Regional NEA, las posiciones están de esta manera: Taraguy 28 puntos, Aranduroga 24, San Patricio 18, Curne 17, Curda y San José 14, Sixty 10, Aguará 9, Regatas 6 y Capri 0.