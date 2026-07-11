Boca Unidos visita a Sol de América en busca de una victoria imprescindible

La 17º fecha, penúltima de la Primera Fase, de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol se jugará en forma completa este domingo. Boca Unidos visitará a Sol de América de Formosa con la necesidad de sumar tres puntos para mantener la ilusión de clasificar a la Segunda Fase.

El trascendental cotejo entre rivales directos para quedar entre los cuatro mejores del grupo dará inicio a las 15 con el arbitraje de José Sandoval y se desarrollará en la capital formoseña.

Boca Unidos (18 puntos) marcha en la séptima ubicación de la Zona 2 y se mantiene a tres puntos de la zona de clasificación. Por eso es vital sumar su primera victoria como visitante a la espera de otros resultados para definir la clasificación en la última fecha.

La semana anterior, Boca Unidos venció como local a Sarmiento de Resistencia 2 a 0. En ese cotejo se concretó el regreso de Mariano Miño y le debut de Kevin Fernández. Los dos refuerzos cumplieron una buena labor dentro de un rendimiento colectivo que creció.

Ahora el desafío pasa por intentar mantener el nivel lejos del complejo Leoncio Benítez. El aurirrojo todavía no ganó como visitante en la actual temporada. Cada vez que sale de Corrientes, su producción disminuye y esa circunstancia no se modificó con la llegada del DT Alberto Boggio que reemplazó a Lucas Batistuta.

Para el cotejo de este domingo, el DT Alberto Boggio convocó al delantero chaqueño Antonio Medina que estaba lesionado. En tanto que seguirá ausente el defensor Alejandro Donatti, uno de los refuerzos, que sigue con su proceso de rehabilitación de una molestia física. Mientras que todavía no se destrabó el trámite administrativo para concretar la llegada del delantero Nicolás Franco.

Por su parte, Sol de América (23 puntos) intentará como local asegurarse anticipadamente el pasaje a la Segunda Fase del certamen de ascenso. La victoria le dará al equipo formoseño su lugar en la próxima instancia antes de llegar a la última fecha.

Los otros partidos



En la Zona 2, solamente dos equipos ya conocen su futuro en la competencia de manera anticipada. El líder San Martín de Formosa ya clasificó a la Segunda Fase, mientras que el último Sarmiento de Formosa deberá jugar la Reválida. Hay siete equipos que buscan definir su destino y por es la fecha 17 es tan importante.

Además del encuentro entre Sol de América y Boca Unidos, este domingo también jugarán:



15.30 Juventud Antoniana vs. Tucumán Central (Pablo Núñez).



15.30 Mitre vs. Defensores de Vilelas (Fernando Rekers).



16.00 Sarmiento de La Banda vs. San Martín (Jorge Etem).



En la oportunidad quedará libre Sarmiento de Resistencia.

Así se ubican



Cuando restan dos fechas para terminar la primera etapa, las posiciones en la Zona 2 están así: San Martín de Formosa 27 puntos, Mitre de Posadas y Sol de América de Formosa 23, Sarmiento de La Banda 21, Juventud Antoniana de Salta y Defensores de Vilelas 19, Boca Unidos 18, Tucumán Central 16 y Sarmiento de La Banda 12.