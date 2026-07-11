Triunfo y caída de “Metralleta” López

Sin duda que Lucio “Metralleta” López fue el boxeador correntino que más alto llegó en el campo internacional. Fue campeón argentino y sudamericano de los gallos, dueño de un temple, una garra y una potencia explosiva, capaz de definir una pelea de un solo golpe. Está entre los grandes boxeadores que dio Corrientes, entre ellos Aldo Gamboa, Ricardo Arce, “Chanchi” Medina y Sergio Santillán, por nombrar solo a los campeones. Se cumplieron 32 años de la muerte de “Metralleta” López. Fue un 28 de marzo de 1994 cuando el púgil mercedeño fue apuñalado por su cuñado en medio de un oscuro episodio familiar, cuando el boxeador le estaba pegando a su esposa. En medio de este episodio, apareció el hermano de la mujer en su defensa, López también le pegó una trompada, por lo cual el cuñado no vaciló en ir a la cocina a buscar un cuchillo, aparetemente un tipo Tramontina, con el cual no vaciló en asestarle un certero puntazo al corazón, que le causó la muerte en forma casi inmediata. Dio unos pasos y cayó fulminado. Ese fue el tremendo final de “Metralleta,” que terminó su acelerada vida de manera trágica

Así, en forma imprevista, mientras estaba sumido en la pobreza y la necesidad, luego de haber saboreado las mieles del triunfo y la gloria, finalizó la vida de “Metralleta” López, el púgil correntino que más alto llegó en el campo internacional.

Su historia



Las cosas no le salieron bien al mercedeño, luego de que perdiera las dos peleas por el título mundial Gallo ante Miguel “Happy” Lora y Raúl “El Jíbaro” Pérez respectivamente y allí entró en el tobogán descendente, que lo llevó hasta el final. Las cosas no le salieron bien al mercedeño, pero al margen de sus problemas personales, López era un hombre que deportivamente dejaba todo sobre el ring, subía buscando una victoria, con la idea fija, y era muy difícil ganarle.

Combatió con los mejores de la categoría Gallo, tanto a nivel nacional como internacional, y entre ellos podemos mencionar al veterano salteño Rubén Condorí, hombre muy difícil y complicado para cualquiera, Juan Carlos Cortés, Rufino Narváez, Gustavo Ballas, entre los más reconocidos a nivel nacional.

Entre los extranjeros podemos mencionar al venezolano Edgar Román, al brasileño Waldevino Monteiro, el peruano Alejandro Montes y las dos inolvidables peleas que hizo “Metralleta” en el Club de Regatas Corrientes, ante los duros mexicanos Juan José “Dinamita” Estrada y Jorge “Sanguinario” Ramírez, a los que venció por puntos y KOT respectivamente, ya en la antesala de su preparación para la pelea por el título ante el colombiano “Happy” Lora. El combate por el título se realizó en la Plaza de Toros de Carragena de Indias, Colombia, el 30 de abril de 1988 y tuvo un comienzo auspicioso para el correntino que en el 2° round mandó imprevistamente a la lona al campeón, pero éste se recuperó y lentamente fue dando vuelta la pelea a su favor.

Finalmente el colombiano impuso su mejor boxeo y jerarquía. Ganó con lo justo y retuvo la corona. Pero el correntino dejó sentado que no era hueso fácil de roer. Esto le dio la posibilidad de volver a combatir por el título mundial de la categoría, hecho que sucedió el 9 de marzo de 1989, ante el entonces campeón Raúl “Jíbaro” Pérez, en Los Angeles. Pero esta vez no le alcanzó con su empuje, fue claramente superado por el campeón, que lo tuvo a mal traer durante toda la pelea que López terminó muy cortado y sangrante, pero dando dura pelea hasta el final.

Su ocaso



A partir de allí comenzó a declinar en todo sentido, acuciado por problemas personales y económicos, se fue a vivir a Buenos Aires y las últimas peleas que hizo fue solo por la fama que le quedaba, porque arriba del ring ya era uno más, no era el mismo de antes. Comenzó a perder en forma alarmante ante desconocidos, que lo utilizaron como escalón como se dice habitualmente en la jerga boxística. “Metralleta” debutó como profesional el 12 de marzo de 1983 ante Julio Juárez, en Buenos Aires ganándole por KOT. Su último combate lo realizó el 11 de noviembre de 1990, ante Marcelo Luna, perdiendo por puntos en Buenos Aires. Allí decidió dejar el boxeo y comenzó a trabajar como mozo en un restaurante, pero eso no era lo suyo.

Sobrevivió un tiempo, aferrado a la fama y al poco dinero que le quedaba. Vivió y murió como había sido su vida, aceleradamente, quemando etapas.



Hasta que un 28 de marzo de 1994, se desencadenó la tragedia que ya comentamos y allí se terminó la vida del campeón. Un gran boxeador que marcó un hito en la historia del boxeo de Corrientes, es un orgullo para el boxeo de Corrientes. Y hay una estatua en su honor en el cementerio de Mercedes, su tierra natal.