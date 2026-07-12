Argentina eliminó a Suiza y en semis enfrentará a Inglaterra

Argentina necesito del tiempo extra para vencer a Suiza 3 a 1 y avanzar a las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste ganaba desde temprano con gol de Mac Allister pero se fue quedando y lo igualó Ndoye en el complemento. Después, se hizo echar torpemente Embolo pero igual hubo alargue, que se definió con golazo de Julián Álvarez y otro tanto de Lautaro Martínez.

Argentina mostró contundencia en el inicio del partido y después se defendió y le costó recuperar la pelota. La apertura del marcador llegó a través del mediocampista Alexis Mac Allister, a los 10 minutos del primer tiempo, por medio de la pelota parada.

Aunque en los primeros minutos tuvo problemas para tener la pelota, incluso sufriendo algunos centros peligrosos contra su área, el equipo argentino pudo volver a dominar la posesión y, con solo dos llegadas de peligro, convertir el primer gol de la noche.

Tras un ataque por derecha en el que el astro Lionel Messi pudo combinar para permitir el desborde del carrilero Nahuel Molina, un remate lejano de Mac Allister fue desviado en un defensor y terminó en un córner.

Messi buscó el primer palo en ese tiro de esquina, que al ser prolongado de cabeza por un defensor terminó en un nuevo córner, en el que el “10” volvió a poner la pelota en el primer poste.

En ese momento, Mac Allister pudo desprenderse y anticipar al primer poste, para conectar un buen cabezazo que le cambió el palo a la pelota y entró lejos del alcance del arquero Gregor Kobel.

Desde ese momento, Suiza se adueñó de la pelota pero generó poco peligro sobre el arco defendido por Emiliano Martínez.

El equipo albiceleste se desdobló para tapar los espacios y se fue replegando sobre su propio arco. Recién al final del período pudo adelantarse unos metros y gracias a las faltas recibidas tomó aire y sostuvo el 1 a 0.

Poco cambió en el inicio del segundo tiempo. Suiza mantuvo el control de la pelota y obligó a dos apariciones de “Dibu” Martínez para evitar la igualdad.



A los 21, el conjunto europeo concretó la paridad con un gol de Dan Ndoye que entró por el sector izquierdo de la defensa y venció con remate cruzado al arquero argentino.

A los 26, Breel Embolo simuló una falta y el árbitro João da Silva Pinheiro, después de revisar la jugada en le VAR, le quitó la tarjeta amarilla de Paredes y le mostró la segunda al delantero suizo que se fue expulsado.

Suiza se replegó, Argentina tomó el control de la pelota para avanzar en el terrero. Un remate de Messi con el pie derecho, que se fue cerca del palo, y una volea de Lisando Martínez que obligó a una gran reacción Gregor Kobel fueron las jugadas destacadas de la albiceleste.

El 1 a 1 no se modificó después de los 9 minutos adicionales y se tuvo que jugar el alargue.

El ingreso de Thiago Almada le dio una variante al equipo argentino en el inicio de los primeros 15 minutos, pero la iniciativa duró poco.

Un soberbio remate de Julián Álvarez, después de recibir un pase del Flaco López, a los 6 minutos del segundo tiempo extra, estableció el 2 a 1 para la Argentina.

De contra, Lautaro Martínez puso el definitivo 3 a 1|y selló la clasificación de Argentina a las semifinales donde el miércoles, desde las 16, enfrentará a Inglaterra.