El correntino Flaco López dio el pase del gol que llevó a Argentina a semifinales

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una curiosa historia que tuvo como protagonista al correntino José Manuel "Flaco" López, quien reveló que estuvo a punto de ingresar por Julián Álvarez, aunque un cambio de último momento modificó los planes del cuerpo técnico.

El delantero del Palmeiras contó que, cuando el partido ante Suiza seguía empatado 1 a 1 en el alargue, el cuerpo técnico tenía previsto reemplazar a Julián. Sin embargo, una molestia física de Leandro Paredes obligó a realizar otra variante.

"No recuerdo bien, no lo escuché, pero yo creo que sí, que era ese el cambio", reveló López en una entrevista con ESPN, al ser consultado sobre si originalmente iba a ingresar por la Araña.

Finalmente, el correntino entró por Paredes y apenas dos minutos después terminó siendo protagonista de una de las jugadas más importantes del encuentro. Aguantó la pelota sobre el borde del área, asistió a Julián Álvarez y el delantero del Manchester City sacó un potente remate que se clavó en un ángulo para marcar el 2 a 1 parcial.

Tras el partido, López también dejó una frase que rápidamente se volvió viral al referirse a la jugada decisiva.

"El destino lo tiene preparado", expresó el delantero correntino al recordar la asistencia que terminó en uno de los goles más importantes de la Selección en este Mundial.

Minutos más tarde, Lautaro Martínez marcó el 3 a 1 definitivo y selló una sufrida victoria que depositó a la Selección argentina entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

Ahora, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá un nuevo desafío: enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta, con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego.