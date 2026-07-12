Mundial 2026: otra vez cuatro campeones entre los mejores

Por primera vez desde Italia 1990, los cuatro semifinalistas de un Mundial de fútbol de mayores ya saben lo que es ganar la máxima cita.

Esta vez, Argentina, dueño de tres títulos (1978, 1986 y 2022), Francia, con dos conquistas (1998 y 2018), Inglaterra (1966) y España (2010) llegaron a semifinales en este Mundial y completaron una marca que no se daba desde hacía 36 años.

Por eso, se trata de un Mundial especial, ya que no hubo un equipo que fuera sorpresa y se metiera en el lote de los cuatro primeros.

Ahora, entonces, llegaron Argentina, Francia, Inglaterra y España. En 1990, en Italia, lo hicieron el local, Argentina, Alemania e Inglaterra. En ese torneo, Argentina empató 1-1 con Italia y luego lo superó 4-3 por penales y lo mismo hizo Alemania contra Inglaterra. En la final, se impuso el conjunto alemán por 1-0.

Antes, en México 1970, llegaron Brasil, Uruguay, Italia y Alemania a semis. En un duelo, Brasil superó 3-1 a Uruguay e Italia venció 4-3 a Alemania. En el partido por el título, Brasil se impuso a Italia por 4-1.

De esta manera, este Mundial deja su huella: no habrá nuevo campeón pero sí un poker de ganadores ya conocido, con mucha historia en juego.

Los clasificados a semifinales del Mundial 2026

Francia

Los galos derrotaron 2 a 0 a Marruecos con goles de Mbappé y Dembélé en Boston y se aseguraron disputar todos los partidos de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva: fueron campeones en 2018 y subcampeones en 2022. Hasta el momento, ganaron todos su partidos en 2026.

España

Uno de los favoritos al título en este Mundial venció 2-1 a Bélgica y sacó pasaje a las semis. Al seleccionado de Luis de la Fuente le costó, pero se impuso con un tanto en el final de Mikel Merino. De esta forma, los españoles están en camino a su segunda Copa del Mundo.

Inglaterra

Los Tres Leones superaron por 2-1 en Miami a Noruega y logró el paso a semis. El partido fue muy peleado y debieron remontar, gracias a un doblete de Jude Bellingham, definiéndolo en el alargue. Llegaron a su cuarta semifinal y la primera desde Rusia 2018.

Argentina

El campeón del mundo volvió a sufrir, pero aprovechó la superioridad numérica para vencer por 3 a 1 a Suiza en el tiempo extra y se volvió a meter entre los cuatro mejores.

Mundial 2026: el fixture de semifinales

Martes 14 de julio

Partido 101 – Francia v España

Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Dallas

Miércoles 15 de julio

Partido 102 – Inglaterra v Argentina

Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Atlanta

Espn