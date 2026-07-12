Zárate se coronó en Jujuy y sumó su segundo título ITF

Una semana perfecta tuvo Carlos María Zárate en Jujuy. El correntino de 21 año se quedó este domingo con el M15 de San Salvador sin ceder un solo set y concretó su segundo título en el circuito ITF. El sábado, también se coronó en el dobles del certamen jujeño.

En la cancha central del Club Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima de San Salvador de Jujuy, Zárate (412º en el ránking de la ATP) dio cuenta de Juan Estévez (341º) por 6-4 y 6-1 en un partido que se extendió durante 1 hora y 17 minutos de juego.

Para Zárate, segundo preclasificado en el certamen jujeño, fue su segundo torneo en el circuito ITF después de la consagración que había logrado en el M25 de Luján, Buenos Aires, a principios de mayo.

“Es mi segundo título y mi tercera final", contó Zárate. "Para nosotros estos torneos sirven para ratificar todo el trabajo que hacemos todos los días. Soy de Corrientes, vivo en Buenos Aires y estar lejos de la familia no es fácil. Este campeonato confirma que todo ese esfuerzo vale la pena”, agregó.

La consagración de Zárate en Jujuy llegó sin ceder set alguno. Para llegar a la final, en primera ronda venció al boliviano Santiago Lara por 6-3 y 6-2. Después en el camino a los argentinos Mateo Del Pino por 6-4 y 6-2 en segunda roda; Lorenzo Gagliardo con un doble 7-6 en cuartos de final y Thiago Cigarrán por 7-6 y 6-1 en la semifinal.

La victoria en Jujuy le permitió a Zárate confirmar su gran progreso en el escalafón internacional pero también le permite seguir al tope de la Beca Galperín dado que venció a Estévez, su inmediato perseguidor.

El sábado, Zárate junto al brasileño Enzo Kohlmann de Freitas, lograron el título en el cuadro de dobles del future. En la final, vencieron a los uruguayos Federico y Joaquín Cardozo por 6-3 y 6-2.

La próxima semana, Zárate disputará el M15 de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. El correntino partirá como tercre preclasificado.