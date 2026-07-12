Boca Unidos desaprovechó una ventaja de dos goles y perdió en Formosa

Ganar como visitante es una cuenta pendiente que tiene Boca Unidos en el Torneo Federal A 2026. Una ventaja de 2 a 0 en el primer tiempo, tampoco le alcanzó al equipo correntino para romper esa racha y terminó perdiendo en Formosa frente a Sol de América 3 a 2 en el marco de la 17º fecha de la Zona 2.

Boca Unidos mostró dos caras bien diferentes este domingo en Formosa. En el primer tiempo fue contundente y superó en el juego a su rival, pero en el segundo se replegó y no soportó la presión de Sol de América que dio vuelta el marcador en los últimos minutos.

La apertura del marcador este domingo en Formosa se dio a los 4 minutos con un gol anotado por Agustín Afano para Boca Unidos. A los 20 Kevin Fernández, aprovechó el rebote en un defensor local para establecer el 2 a 0.

El equipo correntino controló el partido en la etapa inicial pero lentamente se fue replegando, aunque en los 45 minutos iniciales no pasó sofocones dentro de su área.

En el segundo período todo cambió. Sol fue en la búsqueda del descuento frente a un rival que ya no estuvo firme para defender. Elías Medeiro, de cabeza, a los 10 minutos, señaló el primer gol formoseño. La paridad llegó a los 24 cuando Javier Sosa conectó un centro de Sebastián Jiménez para mandar la pelota al fondo del arco. A los 43, Sol aprovechó una mala salida de Boca Unidos y Sosa estableció el 3 a 2 final.

En la próxima fecha, última de la Primera Etapa, Boca Unidos recibirá la visita de Juventud Antoniana, mientras que Sol de América, que clasificó a la Segunda Fase, visitará a Sarmiento de Resistencia.