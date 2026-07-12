Boca Unidos deberá jugar la Reválida

La derrota en Boca Unidos, sumando a los triunfos de Sarmiento de La Banda y Juventud Antoniana de Salta, dejaron al equipo correntino sin posibilidades de clasificar a la Segunda Fase y deberá jugar la Reválida en el Torneo Federal A 2026 desde el 2 de agosto.

Cuando queda una fecha para concluir la Zona 2 (se jugará el 26 de julio), Boca Unidos ya no tiene opciones para quedar entre los cuatro mejores, ni siquiera para pelear el quinto puesto y por tanto luchará por no descender en la siguiente etapa.

Lograr la permanencia pasa a ser el principal objetivo del aurirrojo, aunque también tiene posibilidades de luchar por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Boca Unidos acumula 18 puntos en 15 partidos disputados. Está séptimo en el grupo donde solamente supera a Tucumán Central 16 y Sarmiento de Resistencia 12. En tanto que Defensores de Vilelas reúne 19 puntos pero quedará libre en la última fecha. Todos estos equipos jugarán la Reválida junto a cinco clubes que llegarán desde la Zona 1.

En la Zona 1 los equipos que jugarán la Reválida son Independiente de Chivilcoy, Gimnasia de Concepción del Uruguay y El Linqueño. Quedan por definirse las otras dos plazas.

En la Reválida, Boca Unidos integrará la Zona A que tendrá 9 o 10 integrantes dependiendo si Juventud Antoniana de Salta clasifica a la Segunda Fase. En el nuevo grupo jugarán todos contra todos a una rueda. Los cinco primeros accederán a la Segunda Etapa de la Reválida y accederán a la primera ronda eliminatoria camino al segundo ascenso.

Mientras que para establecer los descensos, se establecerá una tabla de promedios (puntos obtenidos en la Primera Fase y la Primera Etapa de la Reválida, dividido la cantidad de partidos jugados) y los dos últimos bajarán de categoría.