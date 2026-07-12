Corrientes está entre las cuatro mejores selecciones del país

Corrientes hizo valer su localía y logró la clasificación al Final Four del Campeonato Argentino de Federaciones de básquetbol de la categoría mini femenino. En la ciudad de Esquina, el sábado venció en la primera fecha a Jujuy 96 a 30 y este domingo derrotó a Córdoba por 127 a 45.

La figura del partido en el elenco correntino en la victoria contra las cordobesas fue nuevamente Zoe Monzón con un aporte de 21 puntos. En la jornada del sábado había marcado 28.

De esta manera, por esta zona, Corrientes y Córdoba, que le ganó su partido a Jujuy, son los dos equipos que obtuvieron la clasificación a la gran final del certamen, con sede y fechas a definir.