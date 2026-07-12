Central Goya se consagró en el Provincial de Clubes

El Torneo Provincial de Clubes de fútbol femenino tiene un nuevo campeón: Central Goya. El equipo goyano se consagró este domingo al superar en la final, al defensor del título, San Lorenzo de Monte Caseros 2 a 0.

La definición de la quinta edición del certamen que organizó la Federación Correntina de Fútbol se concretó este domingo en el estadio "Pedro Celestino López" del club Central Goya.

En la final, Central Goya no dejó dudas, fue superior a su rival y logró una clara victoria por dos goles de diferencia. Yésica Sosa abrió el marcador a través de un tiro penal por mano de María Pais que fue expulsada. Antes de concluir el primer tiempo, Belén Ramello estableció el 2 a 0.

Durante el período inicial, San Lorenzo tuvo la oportunidad de lograr la paridad, pero el tiro penal que ejecutó Jésica Sena se fue por arriba del travesaño.

Las semifinales del torneo de primera división también se jugaron este domingo, pero por la mañana. Central Goya dio cuenta de Guaraní de Paso de Los Libres 5 a 4 en los penales después de igualar en 1 el encuentro. Por su parte, por la misma vía, San Lorenzo eliminó a Gaucho Gil de El Caimán 4 a 2 después de la paridad en 1 durante el encuentro.