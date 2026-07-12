Qué dijo Mac Allister sobre su festejo que se volvió viral

Alexis Mac Allister abrió el marcado para la Selección Argentina en la victoria por 3-1 ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y el festejo que siguió se convirtió en uno de los momentos más divertidos del torneo. El mediocampista del Liverpool sacó un baile de TikTok que desató la locura en el estadio y rápidamente se viralizó. La historia detrás es simple y graciosa.

El festejo tomó a todos por sorpresa pero para Mac Allister y Nicolás González era un plan preparado. El propio mediocampista contó la historia con lujo de detalles: "El bailcito fue un TikTok que vimos con Nico González, que me lo mandó mi mujer primero y lo vimos con Nico y dijimos 'tenemos que hacerlo'." El pacto estaba sellado: el que convirtiera tenía que cumplir con la coreografía.

Alexis fue el primero en marcar y no dudó ni un segundo. Aunque reconoció que la ejecución no fue perfecta: "No sé si lo hice de la mejor manera, pero bueno, salió." Una honestidad que le agregó más gracia al momento.

Y el baile no quedó solo en el festejo del gol. En la celebración final de cara a la gente, Mac Allister volvió a sacarlo, con una explicación tan simple como la primera: "Porque Nicolás me cebaba para que lo haga y quedó." González, cómplice desde el primer momento, no lo dejó guardarse nada.

La reacción de los hinchas en el estadio y en las redes fue inmediata. El baile de Mac Allister se convirtió en uno de los momentos más compartidos del Mundial y sumó un capítulo más a la historia de un grupo que dentro de la cancha compite con máxima seriedad pero fuera de ella muestra la alegría y el compañerismo que caracterizan a esta generación.

TyC Sports