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Qué dijo Mac Allister sobre su festejo que se volvió viral

El jugador que abrió el marcador para Argentina explicó el origen de su festejo, el cual fue una promesa entre compañeros.

Por El Litoral

Domingo, 12 de julio de 2026 a las 21:00

Alexis Mac Allister abrió el marcado para la Selección Argentina en la victoria por 3-1 ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y el festejo que siguió se convirtió en uno de los momentos más divertidos del torneo. El mediocampista del Liverpool sacó un baile de TikTok que desató la locura en el estadio y rápidamente se viralizó. La historia detrás es simple y graciosa. 

El festejo tomó a todos por sorpresa pero para Mac Allister y Nicolás González era un plan preparado. El propio mediocampista contó la historia con lujo de detalles: "El bailcito fue un TikTok que vimos con Nico González, que me lo mandó mi mujer primero y lo vimos con Nico y dijimos 'tenemos que hacerlo'." El pacto estaba sellado: el que convirtiera tenía que cumplir con la coreografía.

Alexis fue el primero en marcar y no dudó ni un segundo. Aunque reconoció que la ejecución no fue perfecta: "No sé si lo hice de la mejor manera, pero bueno, salió." Una honestidad que le agregó más gracia al momento.

Y el baile no quedó solo en el festejo del gol. En la celebración final de cara a la gente, Mac Allister volvió a sacarlo, con una explicación tan simple como la primera: "Porque Nicolás me cebaba para que lo haga y quedó." González, cómplice desde el primer momento, no lo dejó guardarse nada.

La reacción de los hinchas en el estadio y en las redes fue inmediata. El baile de Mac Allister se convirtió en uno de los momentos más compartidos del Mundial y sumó un capítulo más a la historia de un grupo que dentro de la cancha compite con máxima seriedad pero fuera de ella muestra la alegría y el compañerismo que caracterizan a esta generación.

TyC Sports

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