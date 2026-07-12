“Este equipo nunca deja de creer”: el mensaje de Messi tras la victoria contra Suiza

Lionel Messi festejó en las redes sociales la victoria de la Selección argentina por 3-1 ante Suiza en el alargue. El capitán del equipo publicó fotos de la celebración de los jugadores en el campo de juego y después dejó un mensaje que apunta a las instancias decisivas del Mundial.

“Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! Vamos carajo", escribió el Diez en su cuenta de Instagram.

La publicación se viralizó en cuestión de minutos y superó los dos millones de “me gusta”. Además, la Pulga recibió miles de comentarios positivos por parte de los hinchas, como es habitual cada vez que se comunica por las redes sociales después de cada partido de la Selección.

El delantero sabe que no tuvo su mejor partido en este Mundial, pero no dejó de ser protagonista en cada avance argentino en el campo de juego. Fue su primer encuentro sin goles en la actual edición del certamen, pero apunta a conseguir una marca inédita en su carrera: anotarle a Inglaterra por primera vez.

El partido contra el seleccionado europeo se jugará este miércoles 15 de julio en Atlanta y miles de hinchas viajarán para alentar una vez más tanto a Messi como al resto del equipo, que buscará el pase a la gran final de la Copa del Mundo.

TN