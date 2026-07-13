El sueño de Boca se truncó: Dybala renovó su contrato con Roma

Ya es oficial: Paulo Dybala permanecerá en Roma, al menos por un año más. El cordobés de 32 años firmó la renovación de su contrato hasta mediados de 2027 y así el sueño de Boca por volver a juntarlo con Leandro Paredes quedó trunco; por ahora.

El club italiano y el futbolista ya tenían todo acordado hace varias semanas, pero decidieron esperar al cierre del balance financiero. Con todo listo, el último aproximamiento por parte del Xeneize había llegado a través de Rodolfo Arruabarrena, que lo había llamado ni bien asumió para contarle su proyecto y el lugar que le podría haber dado en el plantel.

A primera hora de este lunes, Roma comunicó oficialmente que Dybala seguirá en el club. El nuevo contrato contempla una rebaja salarial considerable y, finalmente, no tendrá la opción de renovación automática por un año más. O sea, el flamante vínculo es hasta junio de 2027.

La Joya lleva cuatro temporadas en Roma y ya se convirtió en uno de los jugadores favoritos de los hinchas. Esta renovación le permitirá jugar la Champions League por primera vez con esta camiseta. Anteriormente, la disputó siete temporadas consecutivas con Juventus, equipo con el que llegó a la final de la edición 2016/17 (perdió 4-1 con Real Madrid en Cardiff, Gales.

Hace ya varios días que en Boca sabían que el sueño se había vuelto imposible, y por eso no volvió a haber contactos entre Juan Román Riquelme y el jugador. Sin embargo, la idea es mantener la cercanía e insistir ante la primera posibilidad que surja. Por caso, a fin de año el Xeneize ya podría volver a aparecer como alternativa para que Dybala cumpla el anhelo de vestirse de azul y amarillo y de volver a jugar junto a su amigo Leandro Paredes.

TyC Sports