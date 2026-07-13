Cuál es el historial entre Francia y España

Se trata de una rivalidad histórica entre países vecinos, pero que en estos últimos años se agigantó debido a cruces decisivos en diversos torneos. España y Francia serán los protagonistas de una de las semifinales del Mundial y los antecedentes hacen presagiar un partidazo.

Los fríos números marcan una superioridad de la Roja: de 38 partidos jugados, ganó 18, mientras que Les Bleus ganaron 13 y hubo siete empates. Sin embargo, los Galos pueden jactarse de haber ganado los más importantes: la final de la Eurocopa 1984 (2-0) y la final de la Nations League 2021. (2-1) Además, se impuso en el único cruce de eliminación directa en un Mundial, en los octavos de final de Alemania 2006 (3-1).

Sin embargo, más allá del historial general a favor, España tiene motivos recientes para mantener su optimismo. En los últimos dos certámenes continentales, las semifinales los puso frente a frente y en ambas ocasiones fue el equipo dirigido por Luis de la Fuente el que se llevó el triunfo. Fue 2-1 por la Eurocopa 2024 y un memorable 5-4 por la Nations League 2025.

Con cruces de declaraciones entre los protagonistas y una pica que sigue en alza, este martes se medirán en el AT&T Stadium de Dallas en un partido en el que el favoritismo está repartido. Actualmente, España y Francia son, junto a Inglaterra, las tres selecciones más poderosas de Europa y están ante la oportunidad de meterse en la final de un Mundial.

Los últimos 5 antecedentes de Francia vs. España

04/09/2014 - Amistoso: Francia 1 - España 0

28/03/2017 - Amistoso: Francia 0 - España 2

10/10/2021 - UEFA Nations League - Final: España 1 - Francia 2

09/07/2024 - Eurocopa - Semifinal: España 2 - Francia 1

05/06/2025 - UEFA Nations League - Semifinal: España 5 - Francia 4

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