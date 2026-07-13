Regatenses se destacaron en el Campeonato Sudamericano U17

En la ciudad de Asunción del Paraguay se llevó a cabo el Campeonato Sudamericano de Remo de Categoría Menores U17, en donde estuvo presente el equipo del Club de Regatas Corrientes con un gran desempeño, cosechando 13 medallas.

El certamen tuvo la presencia de remeros de Argentina, Paraguay, Chile y un club de Alemania. La competencia constó de tres modalidades: remo olímpico, coastal y de remo indoor o remoergómetro.

El plantel de remeros regatenses que viajó a Paraguay estuvo compuesto por cinco atletas: Lorenzo López Rivadeneira, Augusto Villegas, Federico Méndez Zárate, Julián Galarza y Francisco Salvador de los Reyes. El entrenador a cargo de la delegación fue Leandro López Rivadeneira, coordinador de la disciplina.

El equipo obtuvo grandes resultados y múltiples medallas, siendo lo más destacado lo de López Rivadeneira que sumó seis medallas en total con un oro, tres platas y dos bronces. Villegas, Méndez Zárate y Galarza se colgaron cuatro medallas de todos los tipos, y de los Reyes obtuvo tres medallas, dos de plata y una de bronce.

Los podios



Remo Olímpico

Single (1x)

Lorenzo López Rivadeneira – 2.º puesto.



Augusto Villegas – 3.º puesto.



Federico Méndez Zárate – 3.º puesto.

Doble Par (2x)

Lorenzo López Rivadeneira / Julián Galarza – 2.º puesto.

Cuádruple Par (4x)

Lorenzo López Rivadeneira, Julián Galarza, Federico Méndez Zárate y Augusto Villegas – 2.º puesto.



Francisco Salvador de los Reyes, integrando una tripulación combinada entre clubes – 2.º puesto.

Ocho con Timonel (8+)

Lorenzo López Rivadeneira, Julián Galarza, Federico Méndez Zárate, Augusto Villegas y Francisco Salvador de los Reyes, integrando una tripulación combinada entre clubes – 3.º puesto.

Remo Coastal

Lorenzo López Rivadeneira – 1.º puesto.



Lorenzo López Rivadeneira – 2.º puesto.



Federico Méndez Zárate – 1.º puesto.



Augusto Villegas – 2.º puesto.



Francisco Salvador de los Reyes – 2.º puesto.



Julián Galarza – 2.º puesto.