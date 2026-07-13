“El deporte no es una guerra, no es una revancha”: el mensaje de los veteranos de Malvinas

A pocas horas de que la Selección Argentina dispute una histórica semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, el partido sumó una profunda y necesaria reflexión institucional vinculada a la memoria colectiva del país. Lejos de alimentar hostilidades o discursos de odio en los medios y las tribunas, los excombatientes nacionales sentaron una postura contundente.

Bajo el título "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública y a los hinchas.

La consigna principal del texto fue tajante: "El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”.

Fútbol, soberanía y respeto: los puntos clave del documento

Los excombatientes reconocieron el enorme fervor popular que genera ver al conjunto dirigido por Lionel Scaloni entre los cuatro mejores equipos del planeta, tras dejar en el camino a Suiza. Sin embargo, consideraron indispensable trazar una frontera clara entre el folclore del fútbol y el reclamo territorial por las Islas Malvinas.

El documento señaló:

No es una compensación histórica: la organización remarcó que la semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA debe interpretarse estrictamente como una competencia deportiva y bajo ningún concepto como una “revancha armada ni una compensación histórica” por el conflicto bélico de 1982.

La vía pacífica como bandera: el reclamo soberano y legal sobre el archipiélago austral se sostiene ante la comunidad internacional mediante “la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable” establecido por la Constitución Nacional, y no por el resultado de los noventa minutos de un juego.

Erradicar la xenofobia: los veteranos instaron a los hinchas a alentar con pasión pero evitando expresiones de odio o discriminación hacia el rival, haciendo que el grito de "¡Malvinas Argentinas!" actúe como un símbolo de memoria viva y respeto por los 649 argentinos fallecidos en las islas.

El contexto del fixture mundialista

La Federación no pasó por alto el particular escenario que presenta el cuadro de las instancias finales del certamen internacional, el cual no solo cruzó a la Argentina con el seleccionado británico, sino que en la otra llave de semifinales tiene como protagonistas a España y Francia.

El escrito define a estos rivales como "naciones con un profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía de nuestro archipiélago".

Pese a la inevitable carga simbólica que despiertan estos cruces, los excombatientes concluyeron su mensaje solicitando a la sociedad y a los medios de comunicación vivir la jornada del próximo miércoles en paz, honrando el esfuerzo de los jugadores en la cancha y manteniendo alta la bandera de la memoria con madurez democrática.

Agencia NA