Midón disputará su segundo torneo del ATP Tour

El tenista correntino Lautaro Midón superó la clasificación y disputará su segundo torneo del ATP Tour en su corta carrera deportiva. El jugador de 21 años ganó los dos juegos clasificatorios e ingresó al cuadro principal del Nordea Open en Bastad, Suecia, una competencia ATP que tiene categoría 250.

Midón (213º en el ránking de la ATP) le ganó este lunes al brasileño Igor Marcondes (324º) por 7-6 (9-7) y 7-5 en 1 hora y 49 minutos de juego y de esta forma accedió al cuadro principal del certamen que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del Båstad Tennis Stadium.

En la primera ronda de la qualy, el domingo, Midón venció al local William Rejchtman Vinciguerra (934º) por 7-6 (7-4) 6-3 en 1 hora y 59 minutos de juego.

Este martes, Midón se enfrentará a su compatriota Facundo Diaz Acosta (110º) en lo que será el segundo duelo entre los argentinos en el circuito. En el 2022, en Tigre, el triunfo correspondió al bonaerense por 7-5 y 6-3.

La presencia en el ATP de Bastad marca un crecimiento en la producción de Midón que busca avanzar en el ránking para poder ingresar en forma directa a los torneos de mayor jerarquía.

El debut de Midón en un ATP fue durante este año cuando disputó el ATP de Buenos Aires, otro certamen de categoría 250, donde superó la clasificación y perdió en primera ronda contra el español Pedro Martínez.

El máximo favorito en le certamen sueco es el ruso Andrey Rublev, número 16 del mundo. También estarán los argentinos Sebastián Báez (56º), Thiago Tirante (61º) y Mariano Navone (48º)