Victoria Caballero fue confirmada en el plantel de Las Panteras

La Selección Argentina femenina de vóley, Las Panteras, con la presencia de la correntina Victoria Caballero (con la casaca 16 en la foto), volverá a presentarse en San Juan en el marco de un importante triangular internacional que reunirá además a los seleccionados de Chile y Venezuela.

El certamen, que sirve como preparación para la Copa Sudamericana, se disputará desde el jueves 16 al domingo 18 de julio de2026 en el Estadio Aldo Cantoni.

El torneo contará con la participación de Argentina, Chile y Venezuela, tres selecciones que utilizarán esta competencia como preparación para la Copa Sudamericana, el primer torneo oficial del año.

En este contexto, Las Panteras buscarán continuar su crecimiento deportivo y fortalecer su nivel competitivo frente a rivales de jerarquía regional.

El DT dio a conocer la nómina de convocadas para jugar en San Juan con 23 jugadoras, entre ellas la líbero Caballero.

La correntina viene de jugar con el seleccionado nacional B la Copa Latina en Lima. Luego del paso por Perú, Caballero se sumó al equipo principal y ahora estará en el triangular internacional en San Juan.



