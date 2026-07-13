Enzo Pérez jugará la Primera Nacional

Deportivo Maipú oficializó una de las bombas del mercado de pases de invierno en la Primera Nacional, Enzo Pérez, acompañado de la frase "ya está en casa".

El exmediocampista de River firmó contrato por seis meses -hasta diciembre de 2026-, llega con el pase en su poder como agente libre luego de rescindir contrato en común acuerdo con Argentinos Juniors debido a la poca continuidad en el club de La Paternal.

Enzo vuelve al "Cruzado" luego de 24 años; debutó en Maipú el 8 de septiembre de 2002 con tan solo 16 años, en la Liga Mendocina, cinco años después de haber llegado para formarse en las inferiores en 1997.

El club lo presentó en sus redes con un video, donde al finalizar el mendocino pronuncia: "Se terminó la espera, de vuelta en casa, Cruzados".

Luego de debutar con los “Cruzados” fue vendido ese mismo año a Godoy Cruz, donde disputó 88 partidos entre 2003 y 2007; se estrenó en el primer equipo recién en 2006 por su gran calidad en el mediocampo.

En el comienzo del segundo semestre de 2007, Estudiantes de La Plata lo fichó como nuevo refuerzo del club; con el Pincha se consagró en la tan ansiada Copa Libertadores en 2009 ante Cruzeiro por 2-1; un año antes había sido subcampeón de la Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre.

Además jugó en la recordada final ante Barcelona en el Mundial de Clubes, donde el equipo argentino, dirigido por Alejandro Sabella, mantuvo la ventaja mínima hasta el minuto 88 pero terminó perdiendo 2-1 con gol de Lionel Messi a los 109 del alargue.

En 2014 tuvo su segundo paso por el club bonaerense; llegó con el pase en sus manos por un año y nuevamente obtuvo una etapa ganadora con el club: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Posteriormente fue vendido a Europa, donde tuvo paso por Benfica y luego fue vendido por 25 millones al Valencia en diciembre de 2014.

En junio de ese año, Alejandro Sabella, su entrenador en el Estudiantes campeón, lo llevó al Mundial de Brasil, donde llegó a ser parte del subcampeonato ante Alemania.

En el año 2017 comenzó su historia con River, club del que es hincha; una de las etapas más consagradas para Enzo: conquistó, siendo pieza clave, una nueva Copa Libertadores, ganándosela a su máximo rival, Boca, el 9 de diciembre de 2018. Además, consiguió 2 Copas Argentinas, una Recopa Sudamericana y otra Supercopa Argentina.

En enero de 2021 Pérez rechazó un contrato por 3 millones de dólares —imposible de igualar por River en época de pandemia— ofrecido por el Trabzonspor de Turquía, para seguir jugando en el Millonario.

El mendocino se terminó de ganar a la hinchada de Núñez cuando, en 2021, se dio una situación en la que todos los arqueros convocados para la Copa Libertadores fueron afectados por COVID-19; para el encuentro contra Independiente Santa Fe, Enzo Pérez asumió el riesgo de participar como arquero incluso arrastrando una distensión en el isquiotibial derecho y arriesgándose a empeorar la lesión; el partido terminó con victoria 2-1 para River y Enzo quedó en la historia del club.

A fines de 2023 se marchó del club de la banda, pero en 2025 volvió de la mano de Marcelo Gallardo; tras no obtener el rendimiento esperado, rescindió contrato nuevamente, esta vez siendo fichado por Argentino, donde contó con pocos minutos en cancha y quedó marcado por el penal errado en las semifinales del Torneo Apertura ante Belgrano.