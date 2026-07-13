Un árbitro estadounidense dirigirá Argentina - Inglaterra

Ismail Elfath fue designado para el encuentro de semifinales entre Argentina e Inglaterra. El árbitro tiene 44 años, nació en Casablanca, Marruecos, pero con nacionalidad estadounidense, y ya dirigió en tres compromisos de esta Copa del Mundo.

FIFA anunció este lunes que el partido del miércoles, en Atlanta, será dirigido en campo de juego por el estadounidense Ismail Elfath y los líneas serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins.

En tanto, los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni serán el 4° árbitro y el juez de reserva, respectivamente. Esta es la segunda Copa del Mundo de Elfath (dirigió en Qatar 2022, quien es uno de los árbitros más experimentados en competiciones internacionales.

Para Elfath este será su tercer encuentro en la actual cita mundialista, ya que también pitó en el empate entre Países Bajos-Japón, la victoria de España sobre Uruguay, ambos en la fase de grupos, y en el triunfo de Noruega ante Brasil, por los octavos de final.

Además, también tuvo participación en Qatar 2022 y tiene una larga experiencia a nivel internacional en el Mundial de Clubes, Copa Oro, Mundial sub-20, Copa América, Juegos Olímpicos -en 2021 fue el árbitro del España-Argentina en Tokio- y habitualmente dirige partidos de la Liga de fútbol estadounidense (MLS).





