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Saladas

La Batalla Maratón: los podios de 10K y 15K quedaron liderados por atletas saladeños

El domingo se realizó un evento deportivo que coloca a la localidad como referente provincial de la competencia pedestre.

Por El Litoral

Lunes, 13 de julio de 2026 a las 09:48

Saladas albergó con éxito una nueva edición de La Batalla Maratón – Premio "Víctor Daniel Bordón”, consolidándose como una de las pruebas pedestres más convocantes del calendario provincial.

La competencia masiva trazó un circuito natural que recorrió la Laguna Soto y los caminos rurales locales. En el plano estrictamente deportivo, los atletas saladeños Brahian Sala (15K) y Francisco Gerónimo Bordón (10K) se coronaron ganadores de las categorías generales, en una jornada familiar que impulsó el turismo deportivo.

Postales del circuito y logística institucional

La organización integral estuvo a cargo de la Dirección de Deportes y Recreación local, bajo la tutela del Dr. Pablo Blanco y su cuerpo de profesores técnicos, articulando guardias de seguridad vial y asistencia sanitaria de emergencias.

El trazado de la carrera ofreció un marco natural único que integró puntos emblemáticos del mapa saladeño: el Paseo Costero, la vera de la Laguna Soto, la fisonomía de San José Costero y senderos de ripio del circuito rural.

El evento, fiscalizado mediante el sistema electrónico de AyB Crono, dividió sus exigencias operativas en dos módulos para integrar a toda la comunidad:

  • Módulos participativos: con distancias de 2 y 5 kilómetros, destinadas a aficionados y aeróbicos.

  • Módulos competitivos: las distancias de fondo fueron de 10 y 15 kilómetros, con atletas federados de la región.

Clasificación general y podios de la competencia

La entrega de premios y medallas estuvo encabezada por el jefe comunal Noel Gómez, la viceintendente Anita Diez y el cuerpo de concejales locales.

Los cómputos oficiales de los primeros puestos quedaron estructurados de la siguiente manera:

  • Categoría 15 Kilómetros:

  1. Brahian Sala (Saladas)

  2. José Manuel Ríos (Santa Rosa)

  3. Roque Fabián Ledezma (Empedrado)

  4. Luis Javier Sotelo (Saladas)

  5. Antonio Demaría Ríos (Santa Rosa)

  • Categoría 10 Kilómetros:

  1. Francisco Gerónimo Bordón (Saladas)

  2. Federico Mill (Goya)

  3. Juan Raúl Salazar (Saladas)

  4. Nelson Ramón Chávez (Empedrado)

  5. Santiago Villagra (Saladas)

  • Categoría 5 Kilómetros:

  1. Jorge Horacio Vargas (Saladas)

  2. Ramón Rodríguez (Gobernador Martínez)

  3. Damián Vargas (Saladas)

  • Categoría 2 Kilómetros:

  1. Gonzalo Escobar (Goya)

  2. Nadia Mansilla (Saladas)

  3. Agustina Velozo (Gobernador Martínez)

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