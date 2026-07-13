La Batalla Maratón: los podios de 10K y 15K quedaron liderados por atletas saladeños

Saladas albergó con éxito una nueva edición de La Batalla Maratón – Premio "Víctor Daniel Bordón”, consolidándose como una de las pruebas pedestres más convocantes del calendario provincial.

La competencia masiva trazó un circuito natural que recorrió la Laguna Soto y los caminos rurales locales. En el plano estrictamente deportivo, los atletas saladeños Brahian Sala (15K) y Francisco Gerónimo Bordón (10K) se coronaron ganadores de las categorías generales, en una jornada familiar que impulsó el turismo deportivo.

Postales del circuito y logística institucional

La organización integral estuvo a cargo de la Dirección de Deportes y Recreación local, bajo la tutela del Dr. Pablo Blanco y su cuerpo de profesores técnicos, articulando guardias de seguridad vial y asistencia sanitaria de emergencias.

El trazado de la carrera ofreció un marco natural único que integró puntos emblemáticos del mapa saladeño: el Paseo Costero, la vera de la Laguna Soto, la fisonomía de San José Costero y senderos de ripio del circuito rural.

El evento, fiscalizado mediante el sistema electrónico de AyB Crono, dividió sus exigencias operativas en dos módulos para integrar a toda la comunidad:

Módulos participativos: con distancias de 2 y 5 kilómetros , destinadas a aficionados y aeróbicos.

Módulos competitivos: las distancias de fondo fueron de 10 y 15 kilómetros, con atletas federados de la región.

Clasificación general y podios de la competencia

La entrega de premios y medallas estuvo encabezada por el jefe comunal Noel Gómez, la viceintendente Anita Diez y el cuerpo de concejales locales.

Los cómputos oficiales de los primeros puestos quedaron estructurados de la siguiente manera:

Categoría 15 Kilómetros:

Brahian Sala (Saladas) José Manuel Ríos (Santa Rosa) Roque Fabián Ledezma (Empedrado) Luis Javier Sotelo (Saladas) Antonio Demaría Ríos (Santa Rosa)

Categoría 10 Kilómetros:

Francisco Gerónimo Bordón (Saladas) Federico Mill (Goya) Juan Raúl Salazar (Saladas) Nelson Ramón Chávez (Empedrado) Santiago Villagra (Saladas)

Categoría 5 Kilómetros:

Jorge Horacio Vargas (Saladas) Ramón Rodríguez (Gobernador Martínez) Damián Vargas (Saladas)

Categoría 2 Kilómetros: