La Batalla Maratón: los podios de 10K y 15K quedaron liderados por atletas saladeños

Saladas albergó con éxito una nueva edición de La Batalla Maratón – Premio "Víctor Daniel Bordón”, consolidándose como una de las pruebas pedestres más convocantes del calendario provincial.
La competencia masiva trazó un circuito natural que recorrió la Laguna Soto y los caminos rurales locales. En el plano estrictamente deportivo, los atletas saladeños Brahian Sala (15K) y Francisco Gerónimo Bordón (10K) se coronaron ganadores de las categorías generales, en una jornada familiar que impulsó el turismo deportivo.
Postales del circuito y logística institucional
La organización integral estuvo a cargo de la Dirección de Deportes y Recreación local, bajo la tutela del Dr. Pablo Blanco y su cuerpo de profesores técnicos, articulando guardias de seguridad vial y asistencia sanitaria de emergencias.
El trazado de la carrera ofreció un marco natural único que integró puntos emblemáticos del mapa saladeño: el Paseo Costero, la vera de la Laguna Soto, la fisonomía de San José Costero y senderos de ripio del circuito rural.
El evento, fiscalizado mediante el sistema electrónico de AyB Crono, dividió sus exigencias operativas en dos módulos para integrar a toda la comunidad:
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Módulos participativos: con distancias de 2 y 5 kilómetros, destinadas a aficionados y aeróbicos.
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Módulos competitivos: las distancias de fondo fueron de 10 y 15 kilómetros, con atletas federados de la región.
Clasificación general y podios de la competencia
La entrega de premios y medallas estuvo encabezada por el jefe comunal Noel Gómez, la viceintendente Anita Diez y el cuerpo de concejales locales.
Los cómputos oficiales de los primeros puestos quedaron estructurados de la siguiente manera:
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Categoría 15 Kilómetros:
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Brahian Sala (Saladas)
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José Manuel Ríos (Santa Rosa)
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Roque Fabián Ledezma (Empedrado)
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Luis Javier Sotelo (Saladas)
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Antonio Demaría Ríos (Santa Rosa)
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Categoría 10 Kilómetros:
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Francisco Gerónimo Bordón (Saladas)
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Federico Mill (Goya)
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Juan Raúl Salazar (Saladas)
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Nelson Ramón Chávez (Empedrado)
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Santiago Villagra (Saladas)
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Categoría 5 Kilómetros:
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Jorge Horacio Vargas (Saladas)
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Ramón Rodríguez (Gobernador Martínez)
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Damián Vargas (Saladas)
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Categoría 2 Kilómetros:
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Gonzalo Escobar (Goya)
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Nadia Mansilla (Saladas)
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Agustina Velozo (Gobernador Martínez)