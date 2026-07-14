Álvaro Montero se realizó la revisión médica y firmará para ser el nuevo arquero de Boca

Álvaro Montero se realizó este martes la revisión médica y quedó a un paso de convertirse en nuevo arquero de Boca. El colombiano llega de Vélez para cubrir la baja del lesionado Agustín Marchesín.

El arquero de 31 años viene de integrar el plantel de su país en el Mundial 2026, donde fue suplente de Camilo Vargas y llegaron a octavos de final. Su incorporación fue un pedido de Rodolfo Arruabarrena, quien apuntó a sumar competencia para el puesto.

Montero deberá pelear por la titularidad con Leandro Brey, aunque la intención del cuerpo técnico es que el colombiano se quede con el arco azul y oro.

Arquero récord

El colombiano tendrá un registro particular dentro de Boca. Con sus 2,01 metros, será el jugador más alto que haya defendido el arco en la historia del club.

El nuevo refuerzo superará las marcas recientes de Agustín Rossi y Esteban Andrada, quienes alcanzaban los 1,93 metros. También quedará por encima de Sergio “Chiquito” Romero, con 1,92 metros.

Último semestre

Montero viene de lucirse con el buzo de Vélez, donde jugó a préstamo el último semestre, cedido de Millonarios. Le ganó el puesto a una figura como Tomás Marchiori, atajó 17 partidos, recibió apenas 13 goles y mantuvo siete vallas invictas.

El Fortín no quería desprenderse de él porque el técnico Guillermo Barros Schelotto lo consideraba una garantía. Sin embargo, la propuesta de Boca convenció a los dirigentes.

El "Xeneize" ofreció alrededor de 4 millones de dólares por el 100% de Montero. Fue así que Vélez ejecutó la opción de compra de 1.5 millones de dólares que se había fijado en la cesión con Millonarios y, ya como dueños del pase, se lo vendió a Boca.