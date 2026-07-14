Argentina enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial

La Selección Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026.

El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni va por un lugar en la final en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años, contra uno de sus rivales históricos.

Argentina llega a este encuentro tras haber superado a Suiza por 3-1 en los cuartos de final, en un partido que se definió en el alargue. Aunque Scaloni dijo que será solo "un partido de fútbol", el cruce revive la histórica rivalidad entre ambos seleccionados que comenzó en el Mundial de 1966 y se potenció tras la Guerra de Malvinas, en especial con el triunfo de Argentina en cuartos de final de México 86 gracias a los dos goles de Diego Maradona.

Por haber llegado hasta esta instancia, independientemente del resultado, Argentina se aseguró completar los ocho partidos de la Copa del Mundo, ya que aunque no derrote a los ingleses, tendrá derecho a jugar el encuentro por el tercer puesto.

Por su parte, Inglaterra, que tiene un único título del mundo obtenido en 1966, afronta este compromiso luego de haber dejado en el camino a Noruega, a los que derrotaron por 2-1 después de también haber llegado hasta el alargue. El autor de los dos tantos fue Jude Bellingham, el volante de Real Madrid que llega afilado con seis festejos y es una de las máximas figuras junto a Harry Kane. Los dirigidos por Thomas Tuchel buscan alcanzar la segunda final de su historia.

La probable formación de Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El posible once de Inglaterra vs. Argentina, por el Mundial 2026

Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 16.00

Árbitro: Ismail Elfath

Estadio: Mercedes-Benz Stadium.