La selección argentina hizo su último entrenamiento de cara al partido frente a Inglaterra

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en una histórica semifinal que tendrá lugar en el Estadio Atlanta este miércoles desde las 16 y este martes el plantel tuvo su último entrenamiento en Kansas City, ciudad que dejó por la noche, en el que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no dio pistas sobre el once titular, que no tendría demasiadas modificaciones.

La práctica, en la mañana de Kansas, fue previa al asado que luego compartió el plantel, pero por lo que pudo averiguar TyC Sports, el DT no paró ningún equipo y sigue el hermetismo. Los jugadores hicieron un trabajo liviano para entrar en calor y luego hubo ejercicios con la pelota y fútbol reducido. Recién mañana, cuando se entrene en Atlanta, ciudad en la que enfrentará a los ingleses, podría haber un táctico en el que se vislumbre el once inicial, además de afinar la pelota parada.

De todos modos, más allá del flojo rendimiento del conjunto nacional ante Suiza, partido que terminó ganando en el tiempo suplementario pese a que los europeos se quedaron con diez hombres a los 27 del segundo tiempo, el DT podría apostar por la mayoría de los habituales titulares.

En el último encuentro, Scaloni repitió la formación que había arrancado contra Egipto por cuarta vez en su ciclo porque, según explicó en la conferencia de prensa previa, pese a la remontada heroica, el análisis del juego frente a los africanos fue positivo. Desde el cuerpo técnico consideraron que el equipo tuvo el control, generó situaciones claras y que los principales inconvenientes estuvieron en la falta de eficacia para convertir y algunos desajustes defensivos.

No obstante, los argumentos para sostener a la mayoría de los jugadores que vienen siendo parte del once esta vez son diferentes y tiene que ver con que el técnico confía en ellos, los conoce bien por haber sido parte de su proceso y espera que levanten su nivel y vuelvan a rendir como lo hicieron en Qatar.

El mediocampo, salvo Leandro Paredes, quien terminó con un calambre, es la zona del campo de juego en la que los rendimientos están más lejos de los esperados, pero no está tan claro que haya cambios en ese sector.

Más allá de eso, sí podrían haber algunas modificaciones o retoques en posiciones puntuales, pero todavía no aparecen indiciones de quiénes entrarían. Si se tienen en cuenta las dudas de los últimos duelos, Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Nicolás González por Alexis Mac Allister podrían ser dos variantes posibles.

Al igual que lo hizo durante toda la Copa del Mundo, Scaloni mantendrá las incógnitas hasta el final y el once recién se confirmará en la charla técnica antes de salir rumbo al estadio.

TyC Sports