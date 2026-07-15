El correntino Ignacio Espínola clasificó a los Juegos Sudamericanos 2026

El taekwondista correntino Ignacio Espínola volvió a destacarse a nivel nacional al consagrarse campeón del Selectivo Nacional en la categoría hasta 58 kilogramos, resultado que le permitió quedarse nuevamente con la titularidad del seleccionado argentino para disputar los Juegos Sudamericanos 2026.

Con este nuevo logro, Espínola ratificó su gran presente deportivo y aseguró su lugar en la delegación nacional que representará al país en una de las competencias más importantes del calendario sudamericano.

Además del correntino, también lograron la clasificación al seleccionado olímpico José Acuña, Mateo Di Leo y Victoria Ribas, completando cuatro de los ocho lugares disponibles para el equipo argentino.

Tras la competencia, el equipo destacó el trabajo realizado durante la preparación y agradeció el acompañamiento de todo el cuerpo técnico y de quienes colaboraron en la recuperación física de los atletas.

"Con este logro pudimos clasificar a cuatro atletas de los ocho del seleccionado olímpico", señalaron desde el equipo, que también reconoció el apoyo recibido por el especialista Tuluka Devoto durante el proceso de recuperación.

La nueva clasificación consolida a Ignacio Espínola como uno de los principales referentes del taekwondo correntino y le permitirá volver a representar a la Argentina en los Juegos Sudamericanos 2026.