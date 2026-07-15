Mbappé fue contundente tras la derrota de Francia ante España: "Demasiados errores"

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó una fuerte autocrítica por parte de su figura, Kylian Mbappé. Tras la derrota por 2-0 frente a España en Dallas, el delantero reconoció que el seleccionado galo estuvo lejos del nivel necesario para disputar la final de la Copa del Mundo.

"No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no hacés lo que tenés que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganás", afirmó el capitán francés en declaraciones al canal M6.

Mbappé sostuvo que España impuso las condiciones desde el inicio y nunca permitió que Francia desarrollara su plan de juego. "La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran en un ritmo falso, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos", reconoció.

La explicación de la derrota

El atacante del Real Madrid puso el foco en el dominio que ejercieron los mediocampistas españoles durante gran parte del encuentro. Según explicó, esa superioridad terminó inclinando el desarrollo del partido.

"Les dejamos marcar el ritmo; dependía de nosotros cambiar el equilibrio de poder, y ahí fallamos. Desde el principio siempre nos encontramos tres contra dos en el mediocampo, y contra España eso ya es complicado", señaló.

Además, remarcó que Francia tampoco logró aprovechar los momentos en los que recuperó la pelota. "Fabián Ruiz y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar; hubo falta de comunicación en la presión. Cuando recuperábamos el balón, los primeros pases y los primeros toques no estaban a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumás todo eso, el resultado es la derrota", resumió.

La decepción por quedarse sin la final

Mbappé también habló del impacto que significó la eliminación, que frustró la posibilidad de jugar una tercera final mundialista consecutiva.

"Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar y hacer historia", expresó.

Pese al golpe, el delantero aseguró que el plantel deberá dar vuelta la página. "Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección", concluyó.