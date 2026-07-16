Colapinto se mostró con la camiseta de Messi en la previa al GP de Bélgica

Franco Colapinto dejó en claro que todavía sigue viviendo el clima mundialista. En la previa del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, el piloto argentino llegó al circuito de Spa-Francorchamps con la camiseta número 10 de Lionel Messi, un gesto que no pasó desapercibido después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.

La imagen del corredor de Alpine con la camiseta del capitán albiceleste es una nueva muestra del entusiasmo que le generó el triunfo por 2-1 ante Inglaterra, un resultado que depositó al equipo de Lionel Scaloni en una nueva definición por el título.

Horas antes, Colapinto ya había expresado su alegría a través de sus redes sociales. El piloto compartió una histórica imagen del gol de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 y otra ilustración con Lionel Messi, en una publicación que mezcló pasado y presente para destacar un nuevo capítulo de la historia de la Selección.

Además, también se sumó a las bromas dirigidas al streamer estadounidense Speed, quien nuevamente fue señalado en las redes como “mufa” tras apoyar a Inglaterra antes del encuentro.

Ahora, mientras Colapinto afronta un nuevo compromiso en la Fórmula 1, toda la atención de los argentinos estará puesta en la Selección. El próximo domingo, desde las 16, el conjunto de Scaloni enfrentará a España en la final del Mundial 2026 con el objetivo de defender la corona conseguida en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella.

Los horarios y el cronograma del GP de Bélgica de la F1

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00

TyC Sports