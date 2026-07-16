Midón logró su primera victoria en un ATP

El correntino Lautaro Midón tuvo una de sus mejores semanas desde que forma parte del circuito internacional de tenis. Logó su primera victoria en un ATP y desde la próxima semana estará entre los mejores 200 del mundo, su mejor ubicación histórica en el ránking.

El tenista de 22 años triunfó en sus dos partidos de la clasificación en el certamen sueco que se disputa sobre polvo de ladrillo. Le ganó sucesivamente al local William Rejchtman Vinciguerra y al brasileño Igor Marcondes.

En la primera ronda del ATP 250 de Bastad, Midón (213º) venció a su compatriota Facundo Díaz Acosta (110º) por 3-6, 6-4 y 6-2 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 21 minutos de juego.

Con esta victoria, Midón se aseguró romper la barrera de los 200 en el escalafón internacional, y en el ránking en vivo de la ATP figura en el puesto 190.

En la segunda ronda del ATP de Bastad, este jueves, Midón perdió frente al chileno Alejandro Tabilo (31º) después de 2 horas y 43 minutos de juego. El marcador favoreció al chileno de 31 años por 4-6, 7-6 (5) y 6-4.

Para Midón fue su segunda vez en el cuadro principal de un ATP. Durante el mes de febrero del presente año, superó la clasificación en Buenos Aires para después caer en la primera ronda frente al español Pedro Martínez.