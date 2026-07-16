Zárate avanza en Villa Constitución

Carlos María Zárate, reciente campeón en el M15 de San Salvado de Jujuy, se instaló en los cuartos de final de otro Future que se se desarrolla en Villa Constitución, Santa fe.

El tenista correntino de 21 años y número 413 en el ránking internacional venció este jueves a Santiago Giamichelle por 6-3 y 7-6 (4) en 2 horas y 20 minutos de juego.

Con esta victoria, “Cali” se instaló en los cuartos de final del certamen santafesino que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico de Villa Constitución donde enfrentará a Máximo Zeitune (631º) que viene de eliminar a Tomás Jordi Leston con un doble 6-3.

El encuentro entre los argentinos se disputará este viernes en el segundo turno de la cancha 3. La joranda dará inicio a las 12.

Zárate logró el pasado domingo su segundo título en el ITF World Tennis Tour al quedarse con el M15 de San Salvador. En la final se impuso a Juan Estevez por 6-1 y 6-4.

Desde Jujuy, el joven correntino se trasladó a la ciudad santafesina de Villa Constitución para disputar otro certamen de categoría M15.



En la primera ronda del certamen santafesino, Zárate venció la chileno Bastián Malla (989º).