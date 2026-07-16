Krujoski buscará recuperar protagonismo en Río Cuarto

La séptima fecha del campeonato de Turismo Carretera 2000 de la temporada 2026 se disputará este fin de semana en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Luego del mal paso por Rosario, el correntino Humberto Krujoski buscará recuperar protagonismo y subir en el campeonato de pilotos donde marcha en el cuarto lugar.

“El circuito parece sencillo, pero no lo es. Hay que trabajar muy bien con las cargas aerodinámicas y con el grip del auto”, comentó el correntino sobre el autódromo cordobés.

Krujoski que conduce un Renault Fluence que prepara el ACRA Ambrogio Racing se vio afectado en Rosario por un choque de Luis José “Josito” Di Palma que le impidió completar la primera final, mientras que en la carrera del domingo sebió abandonar por una falla mecánica.

La magra cosecha de puntos bajó la correntino al cuarto lugar del campeonato donde reúne 273 puntos. El líder es Bernardo Llaver con 372 unidades. El podio lo completan “Josito” Di Palma y Lucas Bohdanowicz con 316 puntos cada uno.

La actividad en Río Cuarto dará inicio este viernes co una tanda de entrenamientos. El sábado 18 se concretará la segunda práctica, la clasificación se largará a las 11.05 y la primera final del fin de semana (9 vueltas o 12 minutos) será desde las 12.30.

La carrera del domingo 19 será a partir de las 12.10. En este caso la final está pautada a 20 vueltas o 25 minutos de duración.