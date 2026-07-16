Ferroviario y Lipton se destacan en el programa de la tercera fecha

La tercera fecha del Torneo Oficial de Primera División A que organiza la Liga Correntina de Fútbol se disputará en forma completa este viernes en cuatro escenarios.

El partido destacado y que abrirá la jornada lo protagonizarán Ferroviario, uno de los tres puntos, y Lipton, invicto y reciente campeón del Provincial. El encuentro está programado desde las 13.30 en la cancha auxiliar de Boca Unidos en el Complejo Leoncio Benítez.

Mandiyú, otro de los líderes, se medirá con Talleres que aparece en el lote de escoltas en cancha de Lipton a partir de las 20..

Por su parte, en el estadio de Rivadavia desde las 18, Huracán Corrientes, también puntero con puntaje ideal, será rival de Empedrado que ganó en la primera fecha pero perdió en la segunda.

Mburucuyá, que aparece como uno de los escoltas, se medirá con Boca Unidos en el segundo turno (20.00) en la cancha de Rivadavia.

La jornada de viernes se completará con los cruces Curupay - Sacachispas, Sportivo - Libertad, Cambá Cuá vs. Doctor Montaña y Yaguareté - Independiente.

Programa



La programación que oficializó la Liga Correntina de Fútbol para este viernes en el marco de la tercera fecha del Torneo Oficial de Primera División A es la siguiente:



Cancha de Sportivo: 18.00 Curupay vs. Sacachispas (Sebastián Azcona) y 20.00 Sportivo vs. Libertad (Gernardo Martínez Sandoval).



Cancha de Lipton: 18.00 Cambá Cuá vs. Doctor Montaña (Néstor Frank) y 20.00 Mandiyú vs. Talleres (Ezequiel Sena).



Cancha de Rivadavia: 18.00 Huracán vs. Empedrado (Nicolás Rodríeguez) y 20.00 Boca Unidos vs. Mburucuyá Sandro Benítez).



Cancha auxiliar de Boca Unidos: 13.30 Ferroviario vs. Lipton (Gabriel Obregón) y 15.30 Yaguareté vs. Independiente (Federico Pérez Saucedo).

Así se ubican



Cumplidas dos fecha del Oficial en la categoría superior, las posiciones están de esta forma: Huracán, Mandiyú y Ferroviario 6 puntos, Lipton, Mburucuyá y Talleres 4, Sacachispas, Empedrado, Boca Unidos y Sportivo 3, Cambá Cuá 2, Independiente 1, Doctor Montaña, Curupay, Yaguareté y Libertad 0.