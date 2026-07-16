Joaquín Almozni convocado al Campus U17 de la CAB

El joven talento del Club de Regatas Corrientes, Joaquín Almozni, recibió una nueva convocatoria por parte de la Confederación Argentina de Básquet para ser parte del Campus de Desarrollo de la categoría U17.

El deportista correntino estará presente del 18 al 25 de julio próximo en el CeNARD, en lo que será punto de partida para un nuevo proceso formativo con la mira puesta en el desarrollo individual y trabajo a largo plazo de cara al 2028 donde tendrán su competición oficial.

La concentración contará con 21 jugadores de la camada 2010 y tendrá estímulos en doble turno, con evaluaciones físicas, gimnasio, técnica individual y también construcción colectiva, para conocer a los jugadores que tendrán dos años de trabajo antes de su primera competencia oficial.

De este modo, Almozni, que ya es mirado por la CAB desde hace tiempo, donde ya formó parte del Campus de Desarrollo U15 en 2024 y el año pasado estuvo convocado a la Preselección U16 (siempre con un año menos de esas categorías), vuelve a estar en consideración por su prometedor futuro.

Joaquín formó parte del plantel campeón de la Liga Próximo, además de también ser campeón de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 2025 y de la Copa Palacio 2026 recientemente con el plantel de Primera División local del Remero, sobresaliendo además en su categoría.