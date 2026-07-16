La gran final ya tiene árbitro designado

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue el elegido para impartir justicia en la final del Mundial 2026, que enfrentará a la Selección argentina con su par español.

El juez, que había pitado en el infructuoso debut argentino en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, estarán acompañado por una terna repartida entre eslovenos y emiratíes, con el VAR aún sin designar.

En lo que al arbitraje se refiere, la carrera del esloveno es prácticamente intachable. El juez de 46 años es considerado el mejor de su país en el rubro, es internacional desde el 2010 y tiene una vasta experiencia dirigiendo partidos de alta relevancia, como las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia y tuvo su punto álgido en la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

A su vez, la final del domingo será su sexto partido por una Copa del Mundo, ya que además del estreno de la Albiceleste en el Mundial pasado (último encuentro que perdió Argentina por este certamen) estuvo en Gales-Inglaterra (2022) y en esta edición en Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México Ecuador. En total, suma 15 amarillas y una roja.

Sin embargo, lo más llamativo es que guarda un pasado complicado: en 2020 fue detenido por presunta vinculación con una red de prostitución, tráfico de drogas y armas.

La final en la que se medirán argentinos y españoles, en búsqueda de la cuarta y segunda estrella respectivamente, se disputará este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 16:00.



