Argentina entrenó y viajó a Nueva York

El plantel de la selección Argentina entrenó este jueves en Atlanta y por la tarde se trasladó a Nueva York, sede de la final del Mundial 2026 donde enfrentará a España.

Durante la práctica del jueves, los jugadores que fueron titulares en la semifinal contra Inglaterra tuvieron descanso, mientras que el resto del plantel realizó movimientos livianos desde lo físico y después tuvieron minutos de fútbol. Aquellos que jugaron más de 60 minutos en la semifinal descansaron y únicamente hicieron algunas tareas de recuperación física.

La primera gran imagen la dio Lionel Scaloni, sentado en el banco ubicado en la entrada del vestuario, tomando sol, relajado, pensativo, con la pelota en sus pies. De fondo, se escuchaba "Por lo que yo te quiero", del Potro Rodrigo.

Thiago Almada fue el primero en saltar al campo y detrás suyo apareció Lautaro, autor de seguramente uno de los goles más gritados de la historia de la Selección.

Mientras Dibu Martínez entraba en calor con los arqueros y los habitualmente suplentes o los que jugaron pocos minutos se ejercitaban junto al preparador físico Luis Martín, Lionel Messi y Leandro Paredes salieron a la cancha, descalzos, con una botella de agua en la mano.

El 10 y el mediocampista central se sentaron a la altura de mitad de cancha, para disfrutar el ya mediodía de unos 28 grados, con charla y risas. Tan bien se los veía que Enzo Fernández y Julián Álvarez no tardaron en sumarse.

Una vez que finalizó el habitual "loco", terminaron los 15 minutos abiertos a la prensa. Por la tarde, la delegación parte rumbo a Nueva Jersey, donde se instalará con el objetivo de defender el título del mundo.

A diferencia de los partidos anteriores, la FIFA dispuso una modificación en los cronogramas de ambos seleccionados. El día viernes será el día abierto a la prensa, en el que los medios podrán hablar con tres jugadores de cada plantel y tendrán acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento, y por la tarde Lionel Scaloni y Luis De La Fuente brindarán la conferencia de prensa habitual.

El sábado, los seleccionados podrán entrenar sin presencia de la prensa y sin actividades protocolares para cerrar la preparación de cara a la final del domingo a las 16.