Un ayudante de Scaloni mostró el "machete" que Inglaterra tenía preparado para los penales

En los festejos sobre el campo de juego tras la clasificación a la final, los jugadores argentinos encontraron la botella que el arquero inglés, Jordan Pickford, tenía con indicaciones para una eventual definición por penales. Luis Martín, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, compartió la lista de pateadores y lanzó una chicana en las redes sociales.

"Lástima, no teníamos los mismos planes che", escribió el preparador físico en su cuenta de Instagram junto a la foto de la botella con la lista de Pickford.

El estudio de Inglaterra y la reacción de los jugadores

El papel incluía los nombres de todos los futbolistas de la Selección Argentina, desde Lionel Messi hasta Gerónimo Rulli. En la lista había observaciones sobre la forma en que cada uno suele ejecutar sus remates desde los doce pasos y a quiénes el arquero debía esperar hasta último momento.

El momento en el que la botella pasó por las manos de los futbolistas argentinos se hizo viral en redes sociales. Messi fue uno de los primeros en revisar el "papelito" y no pudo ocultar su sonrisa.

Finalmente, el partido no necesitó una definición por penales porque Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra en los 90 minutos. Luego del 2-1 de las semifinales, la Selección chocará por la definición de la Copa del Mundo con España el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 16 horas, en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York.