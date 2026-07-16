Boca enfrenta a Sarmiento por la Copa Argentina en la vuelta oficial de Rodolfo Arruabarrena

Boca enfrentará este jueves a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El partido arranca el semestre para ambos y se jugará desde las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (Rosario). Será el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su regreso al banco del "Xeneize".

El conjunto de la Ribera busca dejar atrás un primer semestre malo luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos. Boca cerró su pretemporada con una victoria por 1-0 frente a Athletico Paranaense en un amistoso.

Además, Arruabarrena ya sabe que contará con dos refuerzos para esta segunda parte del año. Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán en Boca, aunque todavía no firmaron sus contratos y no están disponibles para el encuentro en Rosario.

Del otro lado estará Sarmiento, que intentará dar el golpe ante uno de los grandes del fútbol argentino. El equipo de Junín afrontará un semestre clave en la lucha por la permanencia en Primera División, ya que ocupa el puesto 28 en la tabla de promedios y el 21 en la tabla anual.

Probable formación de Boca

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Con información de TyC Sports.