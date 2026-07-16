A qué sanciones se expone la Selección Argentina por la bandera de las Islas Malvinas

La bandera sobre las Islas Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina tras la victoria ante Inglaterra podría generar una investigación y sanciones de la Fifa sobre la AFA. Esto se debe a que la entidad máxima del fútbol mundial prohíbe los mensajes políticos en sus competencias.

No se sabe cómo ingresó la bandera al Atlanta Stadium, ya que la Fifa había prohibido referencias a las islas por cuestiones de seguridad. Sin embargo, al terminar el partido, Giovani Lo Celso extendió sobre el césped el lema "Las Malvinas son Argentinas".

Y es que el reglamento del la entidad restringe las expresiones políticas, ideológicas o religiosas y, cuando ocurre una situación de este tipo, la Comisión Disciplinaria analiza el contexto antes de decidir si corresponde aplicar una sanción.

Qué castigos podría recibir la AFA

Entre las posibles medidas aparecen una advertencia formal, multas económicas para la asociación o sanciones para los futbolistas involucrados. Una suspensión deportiva es considerada una alternativa menos frecuente y suele aplicarse en situaciones más graves o repetidas.

Todavía no existe una resolución oficial de la Fifa, pero, en caso de ocurrir, se estima que será después del Mundial . El organismo podría abrir un expediente y definir los pasos a seguir después de analizar las imágenes y los informes.

Antecedente en Rusia 2018

Un caso similar ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018, cuando los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri hicieron el gesto del águila bicéfala tras convertir goles ante Serbia. El símbolo tiene relación con Albania y con el conflicto político entre Serbia y Kosovo.

Tras la denuncia presentada por la federación serbia, la Fifa le aplicó sanciones económicas a los jugadores involucrados y también multó al capitán Stephan Lichtsteiner.

Sin embargo, con la final entre Argentina y España prevista para el domingo, es poco probable que la Comisión Disciplinaria se expida antes del partido.