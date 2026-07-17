River se enfrenta a Aldosivi por la Copa Argentina

River y Aldosivi se enfrentarán hoy por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 21.45 en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta.

En cuanto al "Millonario", todas las miradas estarán puestas en los nuevos refuerzos: Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Eduardo Coudet los metió en la convocatoria y podrían disputar sus primeros minutos oficiales, en lo que significa la vuelta para ambos a River.

Los dirigidos por Coudet afrontan la Copa Argentina como uno de sus principales objetivos del semestre, luego de un mercado de pases marcado por varias salidas importantes pero con refuerzos de peso.

El conjunto de Núñez buscará avanzar de ronda ante un Aldosivi que intentará dar la sorpresa y eliminar a uno de los candidatos al título.