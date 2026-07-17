Humberto Krujoski se bajó de la fecha en Río Cuarto

El piloto correntino Humberto Krujoski no viajó a Córdoba y estará ausente en la séptima fecha del Turismo Carretera 2000 que se disputará este fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. El CRA Ambrogio Racing, que prepara el Renault Fluence que maneja Krujoski, fue el encargado de dar a conocer la novedad.

“El equipo ACRA Ambrogio Racing informa que el piloto Humberto Krujoski no formará parte de la 7ma fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2000”, señala en su inicio le comunicado.

Además, agrega el motivo: “Esta decisión responde estrictamente a razones de salud que le impiden al piloto correntino estar en óptimas condiciones físicas para afrontar la exigencia de la competencia”.

“Todo el equipo de ACRA Ambrogio Racing le desea a Humberto una pronta y completa recuperación, con la certeza de que volverá muy pronto a las pistas con la fuerza de siempre”, finaliza la publicación que se dio a conocer en las redes sociales.

En contacto con El Litoral, Krujoski comentó: “No puedo ir a correr por cuestiones de salud. Seguro que la próxima volveré con normalidad”.

El piloto correntino marcha en la cuarta posición del campeonato y ahora, mientras se recupera, aguardará los resultados del fin de semana para ver en que ubicación queda.