Zeitune frenó el andar de Zárate

La racha positiva del tenista correntino Carlos María Zárate se frenó este viernes en suelo santafesino. Por los cuartos de final del M15 de Villa Constitución, el jugador de 21 años perdió frente a Máximo Zeitune por 6-2 y 7-6 (7-5) en 2 horas y 11 minutos de juego.

Zárate (413º en el ránking de la ATP) cosechó siete triunfos consecutivos en el en el ITF World Tennis Tour. Esa racha le permitió ganar el M15 de San Salvado de Jujuy la pasada semana y avanzar hasta los cuartos de final en Villa Constitución, en otro certamen M15.

Este viernes, en la cancha 3 del Club Náutico de Villa Constitución, Zárate tuvo un inicio con dudas, reaccionó en el segundo set para forzar el tie break donde se vio superado por Zeitune (631º).

En el set inicial, Zeitune aprovechó los dos puntos de quiebre que tuvo, mientras que el correntino desperdició cinco. En la segunda manga, los protagonistas lograron quebrarse tres veces el servició cada uno y en el desempate, Zeitune se mostró más efectivo y clasificó para las semifinales.

En el torneo santafesino, Zárate había debutado con una victoria sobre el chileno Bastián Malla (989º), mientras que en la segunda hora hizo lo propio con el argentino Santiago Giamichelle (1372º).

Ahora Zárate se trasladará hasta San Pablo, Brasil, donde jugará otro Future, pero de categoría 25. El correntino es el cuarto preclasificado, mientras que el máximo favorito es el chileno Matías Soto (296º).