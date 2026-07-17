Ferroviario y Lipton no se sacaron ventaja en el Torneo Oficial

La tercera fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol se puso en marcha este viernes con dos encuentros en la cancha auxiliar del complejo Leoncio Benítez que pertenece a Boca Unidos. Ferroviario y Lipton no se pudieron sacar ventaja, mientras que Independiente del barrio Unión logró su primera victoria del certamen.

Ferroviario y Lipton llegaron invictos al cotejo de este viernes y mantuvieron esa condición al empatar sin abrir el marcador en el encuentro que abrió la jornada.

Con la igualdad, Ferroviario trepó a los 7 puntos, mientras que Lipton llegó a los 5 y se mantienen en el lote de equipos que luchan por los primeros lugares.

La jornada en el mismo escenario continuó con la goleada de Independiente frente a Yaguareté 5 a 0. El reciente campeón de la Copa de la Liga no dejó dudas frente a uno de los ascendidos para sumar su primera victoria en el Oficial. Juan Manuel Leguizamón en dos oportunidades, Nicolás Barrientos, Miguel Piñeyro y Enzo Quevedo fueron los autores de los goles para el equipo de José María Romero.

En tanto que Huracán y Empedrado igualaron en 0 en el primero cotejo de la programación en cancha de Rivadavia. El azulgrana quedó con 7 puntos, mientras que el elenco azul reúne 4.

En cancha de Sportivo, Sacachispas venció a Curupay 3 a 0 con goles de Almirón, Ojeda Aguilar y Mosqueda.

Mientras que en cancha de Lipton, con dos goles de Julio Sena, Cambá Cuá dio cuenta de Doctor Montaña 2 a 0 y cosechó su primera victoria en el torneo de primera división.

Rojo campeón



Independiente del Barrio Unión se quedó con el torneo que abrió la temporada 2026 en la categoría Reserva (jugadores hasta 21 años) de la Liga Correntina de Fútbol.

En la final, el conjunto Rojo igualó con San Jorge 1 a 1 y en los penales se impuso 5 a 4.

Camino a la gran final, Independiente dejó en el camino a Mandiyú. El partido terminó 0 a 0 y en los penales se impuso el Rojo 5 a 4, mientras que San Jorge de Almagro dio cuenta de Villa Raquel 1 a 0.

El segundo torneo 2026 de Reserva contará con la participación de 25 equipos que fueron divididos en 2 grupos.

En la Zona A jugarán Sacachispas A, Quilmes, Villa Raquel, Sportivo, Peñarol A, Yaguareté A, Lipton B, Empedrado B, San Marcos, Cambá Cuá, San Jorge, Huracán y Peñarol C.

En la Zona B quedaron Rivadavia, Peñarol B, Libertad, Empedrado, Talleres, Sacachispas, Independiente, Boca Unidos, Lipton A, Doctor Montaña, Yaguareté y Mandiyú.

En cada grupo jugarán todos contra todos a una rueda. Los ocho primeros de cada zona avanzarán a las rondas eliminatorias.



